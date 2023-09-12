غرق طفل إثر سقوطه في مجرى مائي بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي طفل في السابعة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثة هامدة توفي أثناء لهوه على حافة مجرى مائي يمر أمام منزله إنزلقت قدمه وسقط به وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفي بوصول الطفل "مروان . ج . م . ا" 7 سنوات جثة هامدة إدعاء غرق ومقيم دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والده "جمال . م . ا . م" 31 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور علي حافة مجري مائي مار أمام منزله إنزلقت قدمه وسقط به مما أدي لغرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .