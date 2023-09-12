القبض على 4 متهمين بعد تبادل إطلاق النار بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط 4 أفراد إجراميين خطيرين بعد تبادل إطلاق النار مع القوات في أسيوط. هذا يأتي في إطار جهود مديرية أمن أسيوط لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وخاصة ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطيرة.

تمكنت ضباط أمن أسيوط من تحديد مكان تواجد الأفراد الأربعة، الذين يواجهون تهماً في قضايا متعلقة بحيازة أسلحة غير مرخصة والقتل والمخدرات، وأحدهم مطلوب للتنفيذ بالسجن المؤبد في قضية المخدرات. تم استهدافهم وعندما شعروا بقوة الأمن، قاموا بإطلاق النار عليها. تم السيطرة على الوضع وضبطهم، وتم العثور بحوزتهم على كمية من المخدرات والأسلحة النارية والأموال ودراجة نارية غير مرخصة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تكليف النيابة العامة بالتحقيق في القضية.

وقد تم تكثيف التحريات والمتابعة المستمرة لعناصر العصابة بعد تلقي الأجهزة الأمنية معلومات دقيقة من المباحث الجنائية بشأن تحركاتهم وتواجدهم في المنطقة. وبعد تحديد مكان تواجدهم، 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة “سبق إتهام 3 منهم فى قضايا “سلاح بدون ترخيص – قتل – مخدرات”، ومطلوب التنفيذ على أحدهم بالسجن المؤبد فى قضية “مخدرات” من تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها

حيث تم السيطرة على الموقف وضبطهم وعثر بحوزتهم على 31 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3،100 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – عدد من الأقراص المخدرة – بندقية آلية – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات – مبلغ مالى – دراجة نارية “بدون لوحات معدنية”

وتمت عملية مداهمة مشتركة للقوات الأمنية وتبادل إطلاق النيران مع العناصر الإجرامية.

تمكنت القوات الأمنية من القبض على جميع العناصر الأربعة بعد تبادل إطلاق النار، دون حدوث أي خسائر بين القوات الأمنية. وقد تم ضبط العناصر بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات، ومجموعة من الأسلحة النارية غير المرخصة.

يعد ضبط هذه العناصر الإجرامية من الأمور الحاسمة في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع. فتلك العناصر تمثل خطرًا على المواطنين وتهدد استقرار المنطقة بشكل عام.

وتؤكد مديرية امن اسيوط أنها لن تدخر جهدًا في ملاحقة وضبط كل من يتسبب في نشر الشائعات والاضطرابات الأمنية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين.

ومن المتوقع أن يتم تقديم العناصر الأربعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، وسيتم استكمال التحقيقات للكشف عن أي شبكات إجرامية محتملة تتعلق بهذه العناصر، من أجل ضمان توقيف جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.

ونحيي جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة الجريمة وتعزيز الأمن في البلاد، ونجدد تأكيدنا على أنه لن يكون هناك مكان للمجرمين والعابثين بأمن وسلامة المجتمع.