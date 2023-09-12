غرق شاب داخل بركة مياه زراعية في منطقة "سهل بركة" بمركز الفرافرة

تشهد المناطق الزراعية في مصر، وخاصة في فصل الصيف، حوادث غرق مؤلمة تؤدي إلى وفيات شباب في عمر الشباب. وفي هذا السياق، لا يمكن تجاوز الحادثة الأليمة التي وقعت في محافظة الوادي الجديد.

في تفاصيل الحادثة، تم العثور على جثة الشاب خالد عبدالكريم عبدالرحمن، البالغ من العمر 21 عامًا، داخل بركة مياه زراعية في منطقة "سهل بركة" بمركز الفرافرة. وبعد استلام الأجهزة الأمنية للإخطار، تم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى الفرافرة المركزي حيث تم التحفظ عليها.

وتشهد البرك المائية الزراعية في تلك المناطق ارتفاعًا في فصل الصيف، حيث تستخدم لري الأراضي الزراعية. ومع ذلك، فإن الحوادث المرتبطة بالغرق تُنبئ عن وجود مخاطر تتعلق بالسلامة المائية والوقاية من الغرق.

لذلك، يجب أن يتخذ المسؤولون التدابير اللازمة لتوعية المزارعين والشباب المحليين بأهمية الالتزام بالإجراءات الأمنية عند التعامل مع المياه. يجب قيام الجهات المعنية بزيادة الوعي بأخطار السباحة في البرك المائية وتوفير الحواجز الواقية والإشارات التحذيرية في تلك المناطق.

علاوة على ذلك، يجب أن يتعاون المجتمع المحلي والمزارعون في القضاء على البحيرات والبرك المائية المهجورة أو التي يتم استخدامها بغير الأغراض المخصصة. وينبغي أيضًا توفير فرص التدريب والتوعية بالسلامة المائية للشباب، بما في ذلك تقديم دروس السباحة وتعليمهم التوجه إلى الأماكن الآمنة لممارسة هذه النشاطات المائية.

ويجب أن يكون الغرق مشكلة تلفت انتباه الجميع، لأن حياة كل شاب ثمينة ولا يجب أن تهدر بسبب قلة الوعي والتوعية بمخاطر المياه. علينا أن نعمل معًا لتعزيز الوعي والسلامة المائية في المناطق الزراعية وتحقيق بيئة أكثر أمانًا للجميع.