الإسعاف الليبية: فقدنا الاتصال مع فرق الإغاثة والإنقاذ (فيديو)

أكد أسامة علي، الناطق باسم هيئة الإسعاف والطوارئ الليبية، أن هيئة الإسعاف والطوارئ فقدت الاتصال مع فرق الإغاثة والإنقاذ في المدن المتضررة والفرق الداعمة القادمة من مدينة إجدابيا، وتواجه مشكلات في التواصل بين الغرب والمناطق الشرقية.

وأضاف الناطق باسم هيئة الإسعاف والطوارئ الليبية خلال مداخلة هاتفية على فضائبة “القاهرة الإخبارية” أن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" التي ضربت مدن شرق ليبيا منذ يوم الأحد قادمة من البحر المتوسط، بلغ 25 قتيلا في مدينة البيضاء، وهناك مفقودون بالإضافة إلى 7 قتلى ونحو 20 مفقودًا في مدينة سوسة التي دمرتها العاصفة تمامًا.

ليبيا ليست مستعدة لمواجهة مثل هذه الكوارث

وأوضح الناطق باسم هيئة الإسعاف والطوارئ الليبية أن ليبيا ليست مستعدة لمواجهة مثل هذه الكوارث، وهي دولة تعاني من الأزمات المتعددة، حيث أدى انقطاع الكهرباء إلى إخراج مستشفى البيضاء عن الخدمة، مما يعني تقليل العمليات الطبية للحالات الطارئة فقط.