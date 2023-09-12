أمن اسيوط يكشف واقعة تغيب بنت صدفا

انتشر خبر تغيب طالبة مقيمة في محافظة أسيوط حسابات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وبعد فحص الأجهزة الأمنية، تبين أن الواقعة قد تم الإبلاغ عنها في مركز شرطة صدفا بأسيوط من قبل والد الفتاة يوم 26 أغسطس الماضي.

ووفقًا للمحضر الذي تم تحريره، غادرت الطالبة منزلها في 25 أغسطس الماضي لحضور إحدى الدروس الخصوصية، وفي اليوم التالي تم إبلاغ الشرطة بواقعة تغيبها.

وفي تاريخ 1 سبتمبر الحالي، قرر والد الفتاة برفقتها العودة إلى المنزل بعد أن حضرا إلى المركز. تبين أن الفتاة قضت فترة غيابها في محافظة القاهرة، ناجمة عن حالة نفسية سيئة نتيجة لخلافات أسرية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتلك الواقعة.

يُذكر أن تغيب الأشخاص يُعتبر قضية حساسة وقد يسبب قلقًا لأفراد الأسرة والمجتمع. لذا، من الضروري أن ينبه الأهل دائمًا إلى أهمية التواصل المستمر مع أبنائهم وأن يعرفوا عن أنشطتهم وتحركاتهم. كما يجب الإبلاغ عن أي حالة تغيب فورًا للسلطات المعنية للتحرك بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة الشخص بأمان.