الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التضامن تطلق برنامج وقائيا لحماية طلاب المدارس من المخدرات في 8000 مدرسة

مكافحة وعلاج الإدمان
مكافحة وعلاج الإدمان

كشف مدحت وهبة، المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تفاصيل إطلاق التضامن برنامج وقائيا لحماية طلاب المدارس من المخدرات في 8000 مدرسة.

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ندوة بعنوان " أطفالنا أبطالنا لمكافحة الإدمان " بالمنيا

اهتمام كبيرمن قبل القيادة السياسية تجاه ملف مكافحة الإدمان والتعاطي

وأضاف "وهبة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية تجاه ملف مكافحة الإدمان والتعاطي خلال العشر سنوات الماضية، موضحاً أن صندوق مكافحة المخدرات يعمل علي أكثر من محور لحل هذه المشكلة.

وتابع مدحت وهبة، أنه تم البدء في تنفيذ من العديد من البرامج التوعوية الناجحة لتوعية الطلاب داخل المدارس والجامعات وأيضاً توعية الأهالي بمخاطر المخدرات والإدمان.

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