إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الجديدة

أصيب أربعة أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الجديدة .. تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوجود مصابين في موقع الحادث

وفور تلقي الإخطار، توجه ضباط القسم وفرق الإسعاف إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة المطلوبة. وبعد المعاينة الأولية، تبين أن السيارة قد انقلبت وأُصابة أربعة أشخاص. وقد تم تحديد هويتهم على أنهم "اسماء.ج.ث" البالغة من العمر 30 عامًا و"شيماء.ن.ا" البالغة من العمر 30 عامًا و"امينة.و.م" البالغة من العمر 16 عامًا و"احمد.ف.م" البالغ من العمر 13 عامًا وجميعهم من قرية العقال البحري.

تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حيث تلقوا العلاج اللازم لإصاباتهم. فيما تولت الشرطة تحرير المحضر اللازم للواقعة وتمهيدًا لتقديمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تعد حوادث الانقلابات على الطرق من أكثر الحوادث خطورة، وتتسبب في إصابات خطيرة وحتى الوفاة في بعض الأحيان. لذا، ينبغي على السائقين أن يكونوا حذرين ويلتزموا بقواعد السلامة المرورية واتباع السرعة المقررة لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة.