نينتندو تنهي جولة Mario Kart الشهر المقبل

لقد حققت لعبة Mario Kart Tour مكانة خاصة بها في مجال الألعاب المحمولة منذ إطلاقها كنسخة تجريبية في عام 2019، ولكن كل الأشياء الجيدة يجب أن تنتهي. أعلنت نينتندو للتو أنه لا يوجد سوى ثلاث "جولات" أخرى (أحداث أصلية متعددة اللاعبين) مقررة للشهر التالي وبعد ذلك ستتكرر الجولات من البداية.

لن تكون هناك دورات تدريبية أو سائقين أو عربات صغيرة أو طائرات شراعية أو ميزات جديدة من أي نوع تمت إضافتها بعد الرابع من أكتوبر، وفقًا للقطة شاشة داخل اللعبة تم نشرها على Reddit.

هل هذا يعني أن اللعبة تتجه إلى ساحة الخردة الرقمية؟ نعم و لا. تتخلى Nintendo عن تطوير محتوى جديد للعبة السباق المجانية، لكنها ستظل متاحة للتنزيل والتجربة. ومع ذلك، فمن دون إغراء المحتوى الجديد، من المرجح أن تتقلص قاعدة اللاعبين بشكل كبير، على الرغم من قول نينتندو إنها تأمل أن يستمر الناس في استخدام التطبيق.



تواصلت Engadget مع Nintendo لتوضيح سبب إيقاف تشغيل حنفية المحتوى وسنقوم بتحديث هذا المنشور عندما نحصل على شيء رسمي. ومع ذلك، في نهاية المطاف، تنفد كل لعبة من المحتوى الجديد، وقد يكون الأمر بهذه البساطة. ومن الجدير بالذكر أن جولة Mario Kart حققت نجاحًا للشركة، حيث حققت ما يقرب من 300 مليون دولار اعتبارًا من العام الماضي، وهو ما تم الإبلاغ عنه في الأصل بواسطة Eurogamer. هذه النتيجة تجعلها ثاني أكثر الألعاب ربحية على الأجهزة المحمولة من Nintendo، بعد Fire Emblem Heroes ذات الشعبية الكبيرة.

على الرغم من النجاح المالي، إلا أن جولة ماريو كارت كان لها نصيبها من الجدل. مثل معظم ألعاب الهاتف المحمول المجانية، فإنها تطلب منك المال باستمرار، وكان المثال الأكثر فظاعة على ذلك هو ما يسمى "Spotlight Pipes". قدم ميكانيكي gacha هذا صناديق نهب باحتمالات غير معلنة، لذلك لم يكن لديك أي فكرة عما إذا كان الأمر يستحق ذلك أم لا. احتشد اللاعبون ضد هذا الميكانيكي وأزالت نينتندو الأنابيب في سبتمبر الماضي. ومع ذلك، تواجه الشركة دعوى قضائية جماعية بعد أن ادعى أحد الوالدين أن طفله أنفق 170 دولارًا على Spotlight Pipes، وفقًا لما أوردته Kotaku.

لا تزال نينتندو تنتج المحتوى لألعاب الهاتف المحمول الأخرى، بما في ذلك Animal Crossing: Pocket Camp وSuper Mario Run وFire Emblem Heroes المذكورة أعلاه. دخلت الشركة مؤخرًا في شراكة مع شركة DeNA العملاقة للهواتف المحمولة لإنشاء ما يسمى Nintendo Systems، والذي من المفترض أنه يعمل على تطوير ألعاب جديدة للهواتف الذكية والتجارب ذات الصلة.