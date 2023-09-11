بطاقة Xbox Mastercard من Microsoft تحصل على خصومات على الألعاب

أعلنت شركة Microsoft عن بطاقة Xbox Mastercard جديدة اليوم. يمكن لأعضاء البطاقة كسب نقاط على المشتريات لاستردادها في الألعاب في متجر Microsoft. سيتم إطلاق البطاقة حصريًا لأعضاء برنامج Xbox Insider في الولايات المتحدة في 21 سبتمبر، ولكنها ستفتح لجميع مستخدمي Xbox المقيمين في الولايات المتحدة العام المقبل.

ثمرة الشراكة بين Microsoft وBarclays، تشجعك البطاقة (بشكل غير مفاجئ) على شراء محتوى Xbox. ستمنح بطاقة Mastercard المستخدمين نقطة مكافأة واحدة مقابل كل دولار يتم إنفاقه على المشتريات اليومية. لكن الحافز ينمو إلى خمس نقاط لكل دولار يتم إنفاقه في متجر Microsoft. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات الشراء التي تتم في بعض خدمات البث المباشر (بما في ذلك Netflix وDisney+) وتناول الطعام (بما في ذلك Grubhub وDoorDash) ستكسب ثلاث نقاط لكل دولار. تبلغ قيمة كل نقطة من نقاط المكافأة فلسًا واحدًا ليتم استبدالها بألعاب Xbox ووظائفها الإضافية، لذا إذا دفعت 1000 دولار أمريكي مقابل عمليات الشراء القياسية باستخدام البطاقة، فسوف تكسب ما يعادل 10 دولارات أمريكية كنقاط للألعاب الجديدة.



ستكون البطاقة متاحة في "التصميمات المميزة" الخمسة الموضحة أعلاه، ويمكنك اختياريًا تخصيصها باستخدام علامة Xbox Gamertag الخاصة بك. وتقول الشركة إنها ستعمل مع المدفوعات غير التلامسية والمحافظ الرقمية، وسيحصل المستخدمون على وصول مجاني إلى درجة ائتمان FICO الخاصة بهم. تنص شروط وأحكام Xbox Mastercard على أن معدل الفائدة السنوية الخاص بها يمكن أن يكون 20.99% أو 26.99% أو 31.99%، اعتمادًا على نتائج سحب الائتمان.

لدى Microsoft بعض الامتيازات الإضافية للتسجيل واستخدام البطاقة. يُقال أنك ستحصل على مكافأة قدرها 5000 نقطة بطاقة (بقيمة 50 دولارًا) بعد أول عملية شراء باستخدام البطاقة. سيحصل الأعضاء أيضًا على ثلاثة أشهر مجانية من Xbox Game Pass Ultimate بعد استخدام بطاقة Mastercard لأول مرة – ويمكنك نقلها إلى صديق إذا كنت مشتركًا بالفعل.