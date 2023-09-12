لا يوجد اعتقال بمصر.. وزير العدل يكشف

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، عن إنه لا يوجد اعتقال في مصر، ولا يوجد أحد في السجون دون علم القضاء، وحرية الرأي حق من حقوق الإنسان ومنصوص عليها في الدستور.

وأضاف وزير العدل خلال تصريحات تليفزيونية، أنه ليس لدينا اعتقال سياسي، ولا يوجد مسمى معتقل في مصر والموجودين محبوسين أو مسجونين، كما أن لفظ اعتقال هدفه التضليل ونشر الشائعات ضد مصر.

كما أوضح مروان، أنه لا يوجد شيء لسمه جريمة رأي، وقد يصدر حكم ضد أحد للتجاوز في رأيه للخروج عن النص، والرأي الذي يكون سبا أو قذفا وتحريضا وغيره يعتبر جريمة ويعاقب عليها القانون.

وتابع: حرية الرأي حق من حقوق الإنسان، وحرية الرأي ليس معناها السب والقذف وازدراء الأديان، ونشر الأخبار الكاذبة بقصد نشر الفتنه ليست حرية رأي، كما أن حرية الرأي ليست مطلقة واستخدام في تجريح ونشر الأخبار الكاذبة ونشر الفتنة جريمة.



