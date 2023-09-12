وزير العدل يحسم جدل إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية (فيديو)

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، حقيقة ما تردد عن وجود اتجاه نحو حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، مؤكدا أنه لن يتم إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وستظل كما هي وسيتم العمل بها دون أي تغيير.

ووجه وزير العدل خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، الشكر إلى الرئيس السيسي لحرصه الشديد على عودة المحاكم والنيابات مرة أخرى إلى مدينة العريش».

تم القضاء على الإرهاب وعودة العمل في كافة مناحي الحياة في سيناء

وأشار وزير العدل إلى أن الدولة قوية وتبسط قوتها على أرض سيناء وتم القضاء على الإرهاب وعودة العمل في كافة مناحي الحياة، مشددا على أن رجال القضاء يعملون بقوة في العريش والعمل هناك يسير بشكل جيد.