ثنائي المقاولون يتألق في فوز المنتخب الأولمبي على روسيا

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على منتخب روسيا للمحليين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “قناة السويس الجديد” ضمن برنامج اعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وسجل هدفي منتخب مصر ثنائي المقاولون العرب أحمد فوزي والعربي بدر.

ويعد نادي المقاولون العرب من الروافد الرئيسية للمنتخبات الوطنية في المراحل السنية المختلفة في إطار سياسة الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب بالدفع بالشباب وتصعيد العناصر المميزة ومنح الفرصة للاحتراف كما حدث مع عمر فايد ووجود 5 لاعبين في المنتخبات خلال فترة التوقف الحالية.