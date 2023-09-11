أوقاف قنا: توزيع 90 ألف شنطة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

بدأت مديرية أوقاف قنا اليوم الاثنين، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة وفي ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، وتحت رعاية السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وبقيادة فضيلة الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، بالتعاون مع حسن عثمان وكيل وزارة التضامن بقنا، تسليم كميات من شنط السلع الأساسية بإجمالي (20000) عشرون ألف شنطة غذائية وبدأ اليوم تسليم عدد (6882) ستة الاف وثمانمائة واثنين وثمانين شنطة غذائية كدفعة أولى موزعة كالآتي:-

مركز نجع حمادي وقراها عدد 4202 شنطة ـ مركز بندر قنا عدد2680 شنطة، على أن تستكمل باقي مراكز المحافظة في اليومين المقبلين.

كما جرى تسليم السلع لمديرية التضامن الاجتماعي بقنا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وسيبدأ التوزيع بمركز وقرى نجع حمادي، والوقف شمال قنا بحضور ممثلي مديرية الأوقاف بقنا، وكذا ممثلي مديريات التموين والتضامن الاجتماعي بقنا، وسيتم التوزيع بمنتهى الشفافية وبإشراف وزارة الأوقاف تحتوي كل شنطة غذائية على: (2كجم أرز- 2كجم سكر- 1كجم مكرونة) .

يأتى هذا فى إطار المساهمة في سد احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، وهي ليست الأولى من نوعها فقد سبق التوزيع عدة مرات ولعل آخرها ما قامت به الأوقاف من توزيع تسعين الف شنطة غذائية (90,000) مطلع شهر أبريل الماضي على الاسر الأولى بالرعاية .