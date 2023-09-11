بسبب جراب موبيل.. شاب يتخلص من جاره بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف ملابسات مصرع شاب على يد جاره بسبب خلافات بينهما في منطقة الطالبية غرب الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من إحدى المستشفيات تضمنت وصول جثمان شاب به جروح مختلفة في أنحاء الجسد، وعلى الفور شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، ان الشاب المجني عليه يدعى مصطفى يرتدي كامل ملابسه، وبدات فرق المباحث في فحص علاقاته وكذلك المشاهدات الأخيرة له، والخلافات بينه وبين الآخرين، مع فحص كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث.

وكشفت التحريات الأولية التي باشرها العقيد سامح بدوي مفتش الطالبية والعمرانية، أن خلافات بين المجني عليه وآخر بسبب جراب محمول، تطورت إلى مشاجرة بينهما قام على اثرها الأخير بالإعتداء على المجني عليه مسددا له طعنات أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المتهم ذهب إلى محل هواتف مملوك للمجني عليه وطلب شراء جراب موبايل إلا أن مشادة نشبت بينهما بسبب خلافات على لون جراب الموبايل قام على أثرها بالاعتداء على المجني عليه وإحداث إصابته.

بمواجه المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.