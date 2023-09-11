ميدو: غياب الجماهير عن مباراة مصر وإثيبويا مؤشر خطير

علق أحمد حسام ميدو، على ترك روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، لاعبي الأهلي بسبي ارتباط الفريق بخوض مواجهة السوبر الأفريقي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كان هناك ارتباطا كبيرا بين الجمهور ومنتخب مصر في وقت سابق، لكن هذا لم يحدث في الوقت الحالي المنتخب أهم من الجميع"

وأضاف:"الأهلي يمثل مصر في السوبر الأفريقي وفيتوريا له الحق بشكل طبيعي في ترك لاعبي الأهلي لكن الفكرة في الأسلوب الذي يتم اتخاذه من أجل ترك اللاعبين"

وواصل:"المنتخب لو عنده الفرصة إنه يساعد الأندية لازم يساعدها، ولكن الأسلوب هو الأهم"

واختتم:"مشهد غياب الجماهير عن مباراة إثيوبيا ومنتخب مصر ناقوس خطر، لازم كان على الأقل يبقى موجود 35 ألف"