الديهي يصف تضامن 100 شخصية ضد ما أسموه الاعتداء على الجبانات بالـ“مرازية”

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع تطوير القاهرة التاريخية، في اطار الحفاظ على الجبانات من الهدم، والتراث من التشوية، ولا يوجد أحد يستطيع أن يختلف من الحفاظ على ما لدينا من أثار، وفي نفس الوقت القضاء على الجلطات المروية الموجودة.

وقال، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، : “من يتحدث على الاعتداء على الجبانات، أنا معكم تمامًا عايزين ناحفظ على هذا التراث، لكن سؤال لهؤلاء الناشطين، من منكم قام بزيارة هذه الجبانات على مدار القرن الماضي”.

مرازية

ولفت إلى أن هناك 100 شخصية أعلنت عن تضامنها ضد الاعتداء على الجبانات، متابعًا: "هناك ناشطين حقوقيين ضد فكرة تطوير الجبانات، ولا عمرهم شافوا الجبانات، هي أي مرازية وخلاص، أي حاجة فيها هجوم على الدولة يدخل فيها على طول".