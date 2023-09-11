سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، على حريق نشب داخل أحد المطاعم الشهيرة بحدائق حلوان دون وقوع إصابات، وتوالت النيابة التحقيق .

السيطرة على حريق نشب داخل أحد المطاعم الشهيرة بحدائق حلوان

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب حريق بمطعم شهير بحدائق حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

مصرع خفير خصوصي بالخانكة

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة خفير خصوصي لقي مصرعه بعيار ناري بدائرة مركز شرطة الخانكة، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وحبس المتهم مرتكب الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة الخانكة إشارة من المستشفى بوصول خفير خصوصي جثة هامدة، إثر طلق ناري وتم إخطار مدير أمن القليوبية.

انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وتوصلت التحريات انه بسؤال شقيق المتوفى افاد بأنه حال ذهاب شقيقه المتوفـى لمسكن أهلية زوجته لحل خلافات زوجية بينهما حدثت بينه وبينها مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تدخل على إثرها شقيق زوجته فأطلق تجاهه عيار ناري من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتم نقل الجثة الى المستشفى والقى القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأمرت جهات التحقيق قرارها السابق.

كما شهدت قرية كفر الجمال دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، مصرع مزارع، ذلك أثناء عمله على عزاقة يدوية بأرضه الزراعية انقلبت به وأحدث إصابته، جرى نقل الجثة لمستشفي بنها الجامعي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفي بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب ببتر بالجزء السفلي للساقين، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، ومقيم دائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "محمد ي ع"، 51 سنة، ببتر بالجزء السفلي للساقين، وذلك أثناء عمله علي عزاقة يدويه بأرضه الزراعية بقرية كفر الجمال دائرة المركز، وانقلبت به وأحدثت إصابته.

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.