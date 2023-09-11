تسببوا في وفاة طفلة.. إحالة 3 أطباء بتهمة الإهمال للجنايات

أحالت جهات التحقيق بقنا، 3 أطباء بمستشفى أبو تشت المركزي، للمحاكمة لاتهامهم بالإهمال والتأخر في تشخيص حالة طفلة، مما تسبب في وفاتها.

ووجهت جهات التحقيق إليهم تهمة التسبب خطأ في وفاة طفلة قسم. أ، نتيجة إهمالهم وتأخرهم في تشخيص حالة الطفلة المتوفاة، مما أدى إلى تفاقم حالتها المرضية، واكتشاف الفشل الكلوي، ومن ثم الوفاة، وأوراق علاجها تشير إلى أنها كانت تعاني من الفشل الكلوي من وقت دخولها المستشفى.

وكان قد حرر والد الطفلة قسم محضرًا يحمل رقم 5126 لسنة 2022، اتهم خلاله الأطباء المختصين بقسم الأطفال، بالإهمال الذي نتج عنه وفاة طفلته، وأحالت جهات التحقيق المتهمين إلى محكمة الجنايات في جلسة 4 نوفمبر 2023، بتهمة الإهمال والتأخر في تشخيص حالة الطفلة، والتسبب في وفاتها.

وفى سياق أخر قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة صيدلي متهم بالاتجار في الأقراص المخدرة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، كما عاقبته بالسجن المُشدد 15 عامًا وغرامة 5 آلاف جنيه؛ إثر ادانته بقضية إحراز سلاح ناري دون ترخيص.

وقضت المحكمة بحبسه عامين وغرامة 20 ألف جنيه؛ لحيازة مسدس ضغط غاز و4 طلقات، كما اصدرت قرار بغلق الصيدلية ملك المُدان والتي مقرها دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، لمدة عامًا واحدًا.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري 2023م، بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود معلومات لضباط المباحث، مفادها اتجار "علي. ك- 43 سنة- صيدلي- ويقيم دائرة أخميم"، في العقاقير والأقراص المُخدرة المحظور تداولها.

وعقب اثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته 375 قرصًا مخدرًا و12 أمبول من العقاقير المُخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازته المصبوطات بقصد الإتجار، كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص ومسدس ضغط بالمخالفة للقانون.