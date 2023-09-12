دورة لكرة القدم الخماسي بمركز شباب أبو عمورى بنجع حمادي

نظمت إدارة شباب نجع حمادي شمال محافظة قنا، مشروع دورة لكرة القدم الخماسي بمقر مركز شباب ابو عمورى، على ملاعب المركز، حيث استهدف المشروع المشاركة من الشباب تحت 18 سنة.

وأوضح مصطفى ابو جبل مدير المديرية بقنا، على أهمية دور مراكز الشباب لتفعيل منظومة العمل الشبابي والرياضى ومشاركة الاعضاء وتحفيزهم الفعال في جميع المجالات المختلفة.

وذكرت عايدة محمد مدير إدارة شباب نجع حمادي بأن المشاريع الشبابية والرياضية والقومية المنفذة على أرض الواقع والموثق، مضيفه انها تخدم كل الفئات العمرية ليرتقي وينهض بها المجتمع فكريا وثقافيا وخدميا وهذا ما ترتضيه الدولة وتحققه من انجازات نحو التقدم والازدهار.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومصطفى ابو جبل مدير المديرية بقنا و محمد عبد الرحيم الوكيل الشبابي بالمديرية وتحت إشراف وتنفيذ عايدة محمد مدير الإدارة.