أمن أسيوط يضبط 3 تجار مخدرات وكميات من الحشيش والشابو

تمكنت قوات الشرطة في مركز شرطة الفتح من ضبط ثلاثة عاطلين يمتلكون معلومات جنائية هامة. وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش تزن 3،100 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس المعروف بـ "الشابو"، وكذلك كمية من الأقراص المخدرة لعقار "التامول". وبجانب ذلك، تم العثور على بندقية آلية وخزينة للبندقية وعدد من الطلقات المختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى فارغ طلقة وفرد وفرد خرطوش. وعثر أيضًا على دراجة نارية بدون لوحات وسلاح أبيض.

وبعد مواجهتهم بالمضبوطات، أقروا بصحة التحريات التي أجرتها الشرطة. يُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3.600.000 جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهمين وتسليمهم إلى الجهات المختصة لمواصلة التحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تعكس هذه العملية الناجحة دور الشرطة في مكافحة جرائم المخدرات وحجز الممتلكات غير المشروعة. وتؤكد التحريات الدقيقة والمتابعة الحثيثة الجهود المستمرة للشرطة في محاربة الجريمة وحماية المجتمع من الأعمال غير القانونية. يجب أن يكون هذا النجاح مثالاً للتعاون المستمر بين الشرطة والمجتمع في التصدي لظاهرة المخدرات وتحقيق الأمن والسلامة العامة.