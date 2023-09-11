مهارات الذكاء الاجتماعي وورش متنوعة للأطفال بثقافة البحر الأحمر

قدم فرع ثقافة البحر الأحمر، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة لرواد مواقعه التابعة، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن الفعاليات عقد بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "مهارات الذكاء الاجتماعي وبناء حياة جديدة" بمدرسة الرسمية للغات بالقصير، تحدثت عن مهارات الذكاء الاجتماعي موضحة أنها تشمل مهارة الاستماع، ومهارة الحوار، ثم تطورت مهارة الذكاء الاجتماعي وأصبحت احترام للثقافات المختلفة، وقامت بتعريف الذكاء الاجتماعي موضحة أنه القدرة على التصرف بحكمة في أي علاقات إنسانية.

وشهد البيت عدة ورش متنوعة منها رشة تعليم موسيقى مع المدرب علاء منصور، أوضح بها كيفية قراءة النوتة الموسيقية، وقدمت ورشة أداء حركي مع المدربة هنائي كمال بمشاركة اطفال الدمج من المدارس وتم بها عمل مجموعة من الاستعراضات الحركية، بالإضافة إلى ورشة "تعليم الخط العربي" مع المدرب محمد عبد السلام وقام خلالها بتدريب الأطفال على كيفية كتابة الأحرف مقدما عدةأمثلة عملية.

واحتوى برنامج الفعاليات المقدم بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، محاضرة عقدتها مكتبة الطفل والشباب بالقصير بعنوان "التسرب الدراسي بين الأسباب والحلول" تحدث بها محمود محمد محمود - معلم أول لغة عربية بإدارة القصير التعليمية عن أسباب التسرب المدرسي موضحا أنه من الظواهر الخطيرة في المجتمع وتؤثر على الطالب سلبا وعلى عملية تنمية المجتمع.

وفي ضوء اللقاءات التوعوية التي يقدمها الفرع برئاسة سوسن عبد الرحيم، عقد قصر ثقافة رأس غارب محاضرة قدمتها دكتورة إيمان سمير طبيبة بإدارة رأس غارب الصحية، قدمت من خلالها بعض النصائح الطبية والوقائية عن ضربات الشمس والإجهاد الحراري وما هو الفرق بينهم حيث أشارت دكتورة ايمان إلى أن المصاب بالإجهاد الحراري يتعرق كثيرا، بينما في حالة الإصابة بضربة الشمس، يتوقف المصاب عن التعرق ويكون جافا تماما، وهذه قاعدة عامة جيدة تساعد في التفريق بينهما.

كما عقد القصر محاضرة ثقافية للأطفال بعنوان "إرشادات لمواجهة التحرش" وذلك ضمن سلسلة محاضرات بعنوان "تطوير الذات" قدمتها الباحثة عبير وجيه -باحث في علم الاجتماع - تحدثت مع الأطفال عن أنواع التحرش وعن المسافه الآمنة بين الأطفال وبعضهم البعض في الأماكن العامة ووسائل المواصلات وكذلك في تعاملهم مع المحيطين بهم بمناسبة اقتراب العام الدراسي.

وشمل البرنامج الثقافي عددا من الأمسيات الشعرية ومنها في مكتبة الخالدين بسفاجا حيث أقيمت أمسية شعرية للشاعر إسلام عبد الباسط وألقى بها قصائد بعنوان "الإمام، صوفية، ومتوعدنيش" وفي مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ألقى الشاعر مصطفى إبراهيم عبد العال مجموعة قصائد منها: اتغير المصير و من غير ميعاد وطاير بينا الأمل.