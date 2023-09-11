محافظ جنوب سيناء يشهد اجتماع اللجنة العليا لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماع اللجنة العليا لمؤتمرتطبيقات السياحة الصحية ، والذى عقد صباح اليوم، بأحد الفنادق الكبري بمدينة القاهرة.

ومن الجدير بالذكر ان مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية يتم الإعداد له تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، برئاسة شرفية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

، وتضم اللجنة العليا ،اللواء طبيب عصام القاضي مقرر عام المؤتمر، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة، الدكتور احمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وتناول لقاء اليوم الاستعدادات الجارية لإنطلاق للمؤتمر والذى سيقام اوائل شهر ديسمبر القادم بمدينة شرم الشيخ .

وتأتى هذه اللقاءات المتلاحقة من أجل إخراج هذا المؤتمر بالصورة اللائقة التي تليق باسم مصر دوليا، والذى يؤدى بدورة تبوأ مصر لمكانها الصحيح في السياحة العلاجية على مستوى العالم خاصة بأننا نمتلك كافة مفرداتها ووضع هذا النوع على خريطة السياحة المصرية ،مما يؤدى الى تنشيط السياحة بوجه عام .