الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة بعنوان " أطفالنا أبطالنا لمكافحة الإدمان " بالمنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

شهد يوم الإثنين  11 سبتمبر  2023 ، تنفيذ مراكز شباب التابعة لإدارة  الشباب والرياضة بسمالوط  شمال محافظة المنيا ، العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة على مدار اليوم ، وبإطار مبادرة (أطفالنا ابطالنا ) تم تنفيذ ندوة عن مكافحة المخدرات .

 

وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لدي مجلس الوزراء  ، حيث يتبنى الصندوق خطة العمل الرسمية للدولة لمحاربة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات في مصر، وجدير بالذكر أن الصندوق يعمل على مواجهة ظاهرة الإدمان ، من خلال برامج وآليات تهدف إلى محاصرة مظاهره وملاحقة مستجداته ،  لوقاية الشباب من الوقوع في إدمان المخدرات ، وحمايتهم ومعالجة المدمنين للعودة ، والمشاركة في تنمية المجتمع

 

وشاركت في الندوة رئيس صندوق مكافحة الإدمان ، كما حضر شباب كليات التربية الرياضية ، وذلك بمشاركة 80 من طلائع وزهرات وشباب المركز، وفي سياق متصل وبإطار مبادرة ( صيف شبابنا )،  قام مركز شباب ( اطسا المحطة ) ، بتنفيذ رشة عمل (ندوات للشباب والطلائع ، رسم لوحات للطلائع ) 

كما قام مركز  الشباب ايضا ، بتنفيذ ندوة دينية تحت عنوان ( اخلاق الرسول ) صل الله عليه وسلم ، من خلال القافلة الدعوية،  بالتعاون مع الأزهر الشريف، وذلك بمشاركة 25 من الطلائع والزهرات، وبإطار النشاط الرياضي  قام مركز  الشباب ايضا ( اطسا المحطة ) ، بتنفيذ اليوم الثاني من دوري كرة القدم للطلائع  ، والثى تقام بنظام المجموعات بمشاركة 80  عضوا ، بواقع 16 فريق رياضي .

 

وبنفس الإطار الرياضي  قام مركز شباب ( البيهو )،  بتنفيذ دوري لكرة القدم بمشاركة 64 عضوا من الطلائع، ومركز شباب ( الحتاحتة ) ، واستقبل اعضاء القافلة الدعوية من الأزهر الشريف ، وقام بتنفيذ ندوة دينية عن أخلاق الرسول صل الله عليه وسلم ، بمشاركة 20 عضوا من الطلائع والزهرات ، و يأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب ، وإشراف مباشر من محمد شوقي أبو خضير مدير إدارة الشباب والرياضة بسمالوط

الجريدة الورقية