ندوة بعنوان " أطفالنا أبطالنا لمكافحة الإدمان " بالمنيا

شهد يوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 ، تنفيذ مراكز شباب التابعة لإدارة الشباب والرياضة بسمالوط شمال محافظة المنيا ، العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة على مدار اليوم ، وبإطار مبادرة (أطفالنا ابطالنا ) تم تنفيذ ندوة عن مكافحة المخدرات .

وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لدي مجلس الوزراء ، حيث يتبنى الصندوق خطة العمل الرسمية للدولة لمحاربة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات في مصر، وجدير بالذكر أن الصندوق يعمل على مواجهة ظاهرة الإدمان ، من خلال برامج وآليات تهدف إلى محاصرة مظاهره وملاحقة مستجداته ، لوقاية الشباب من الوقوع في إدمان المخدرات ، وحمايتهم ومعالجة المدمنين للعودة ، والمشاركة في تنمية المجتمع

وشاركت في الندوة رئيس صندوق مكافحة الإدمان ، كما حضر شباب كليات التربية الرياضية ، وذلك بمشاركة 80 من طلائع وزهرات وشباب المركز، وفي سياق متصل وبإطار مبادرة ( صيف شبابنا )، قام مركز شباب ( اطسا المحطة ) ، بتنفيذ رشة عمل (ندوات للشباب والطلائع ، رسم لوحات للطلائع )

كما قام مركز الشباب ايضا ، بتنفيذ ندوة دينية تحت عنوان ( اخلاق الرسول ) صل الله عليه وسلم ، من خلال القافلة الدعوية، بالتعاون مع الأزهر الشريف، وذلك بمشاركة 25 من الطلائع والزهرات، وبإطار النشاط الرياضي قام مركز الشباب ايضا ( اطسا المحطة ) ، بتنفيذ اليوم الثاني من دوري كرة القدم للطلائع ، والثى تقام بنظام المجموعات بمشاركة 80 عضوا ، بواقع 16 فريق رياضي .

وبنفس الإطار الرياضي قام مركز شباب ( البيهو )، بتنفيذ دوري لكرة القدم بمشاركة 64 عضوا من الطلائع، ومركز شباب ( الحتاحتة ) ، واستقبل اعضاء القافلة الدعوية من الأزهر الشريف ، وقام بتنفيذ ندوة دينية عن أخلاق الرسول صل الله عليه وسلم ، بمشاركة 20 عضوا من الطلائع والزهرات ، و يأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب ، وإشراف مباشر من محمد شوقي أبو خضير مدير إدارة الشباب والرياضة بسمالوط