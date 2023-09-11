صبحي يهنئ منتخب الطائرة بالتأهل لنهائي أمم أفريقيا وكأس العالم والمنافسة على التأهل لأوليمبياد باريس

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الاتحاد المصري للطائرة وجميع أفراد المنتخب الوطني، بعد الوصول إلي نهائي كأس أمم أفريقيا، والتأهل رسميًا إلي كأس العالم والمنافسة علي التأهل لأوليمبياد باريس.



ووصل المنتخب المصري لنهائي البطولة عقب الفوز على منتخب الكاميرون بنتيجة 3-1 في دور نصف النهائي، ويواجه منتخب الجزائر في النهائي.



لفت الوزير إلي ضرورة العمل علي تحقيق العديد من الأهداف المرجوة للمنتخب تحقيقها، ومنها مواصلة المشوار نحو الفوز باللقب والتتويج بالكأس والفوز بالميدالية الذهبية والحصول على البطولة الغائبة عن الفراعنة، معربًا عن سعادته الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية.



وجدد الوزير تأكيده على حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات القومية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والبارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالًا لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة بفضل الدعم اللامتناهي من القيادة السياسية.

منتخب الطائرة يتأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية ويحجز مقعده في بطولة العالم

ونجح المنتخب الوطني للكرة الطائرة في التأهل إلى الدور النهائي للبطولة الأفريقية للطائرة وذلك بعدما تغلب على نظيره الكاميرون بنتيجة 3/1 في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/13

25/23

20/25

29/27

وبذلك يضرب المنتخب الوطني موعدًا ناريًا مع منتخب الجزائر الذي تأهل على حساب ليبيا بنتيجة 3/2 في نصف النهائي الآخر.

وبتأهل المنتخب إلى الدور النهائي بالبطولة الأفريقية، يحجز معقده في بطولة العالم المقبلة رفقة منتخب الجزائر حيث أن الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة القارية تتأهل إلى البطولة العالمية مباشرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والجزائر الأربعاء المقبل على صالة 2 في ستاد القاهرة الدولي في الساعة السابعة، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وليبيا في الساعة الخامسة مساءً.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

جدير بالذكر أن البطولة الأفريقية لكرة الطائرة تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.