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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الصحة: النمو السكاني في مصر 4 أضعاف الصين (فيديو)

الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون السكان

قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون السكان، إن معدل النمو السكاني في مصر 4 أضعاف الصين.

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وزير الصحة: الاختلال بين النمو السكاني وحجم الموارد بدأ عام 1950

وأضاف  مستشار وزير الصحة لشؤون السكان  في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، مساء اليوم: "الزيادة السكانية الكبيرة في مصر تلتهم كل جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي".

وعن الولادة القيصرية قال عمرو حسن إن مصر الدولة رقم واحد في نسب الولادة القيصرية، مضيفا:" ووفقا للمسح الصحي الأخير نسبة الولادة القيصرية 72 %".

وتابع  مستشار وزير الصحة لشؤون السكان: "هناك ثقافة استسهال في المجتمع المصري بين السيدات والاتجاه على الولادة القيصرية".

نعترض على الولادة القيصرية غير المبررة طبيا 

ولفت عمرو حسن: " نعترض على الولادة القيصرية غير المبررة طبيا ، والولادة القيصرية يكون لها دواعي في حالات معينة"، مضيفا:"الرضاعة الطبيعية تحمي الأم من سرطان الثدي ".

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