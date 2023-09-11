الصحة: النمو السكاني في مصر 4 أضعاف الصين (فيديو)

قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون السكان، إن معدل النمو السكاني في مصر 4 أضعاف الصين.

وأضاف مستشار وزير الصحة لشؤون السكان في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، مساء اليوم: "الزيادة السكانية الكبيرة في مصر تلتهم كل جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي".

وعن الولادة القيصرية قال عمرو حسن إن مصر الدولة رقم واحد في نسب الولادة القيصرية، مضيفا:" ووفقا للمسح الصحي الأخير نسبة الولادة القيصرية 72 %".

وتابع مستشار وزير الصحة لشؤون السكان: "هناك ثقافة استسهال في المجتمع المصري بين السيدات والاتجاه على الولادة القيصرية".

نعترض على الولادة القيصرية غير المبررة طبيا

ولفت عمرو حسن: " نعترض على الولادة القيصرية غير المبررة طبيا ، والولادة القيصرية يكون لها دواعي في حالات معينة"، مضيفا:"الرضاعة الطبيعية تحمي الأم من سرطان الثدي ".