نفاذ جميع تذكر حفل عمرو دياب فى الأردن

نفدت جميع تذاكر الحفل الغنائي الذي يحييه الهضبة عمرو دياب داخل أحد الأماكن السياحية بمدينة العقبة الأردنية، وذلك يوم 29 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل عددًا من الأغاني منها: "ده لو اتساب، بحبه، ويّاه، قمرين، نور العين، العالم الله، راجع، إنتي لسه، أيام وبنعيشها، كان طيب، يتعلموا، هتدلع، وخلص على قلبي، ووياه، وياليل، والحفلة، وغيرها من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة.

وكان أحيا الهضبة عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا بأبو ظبي، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا وصعد عمرو دياب على المسرح على أنغام أغنيته يا أنا يا لا.

وقدم الهضبة مجموعة من أجمل أغانيه مثل لو اتساب، برج الحوت، وياه، انت الحظ، راجع، ميدلي العالم الله ونور العين وليلي نهاري، وميدلي قديم، شكرا من هنا لبكره، تملي معاك، واختتم الحفل بهتتدلع.

وطرح الهضبة أحدث أغنياته بعنوان والله ابدا وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي ، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا خاصة أنه غنى فيها مقطعا من الشعر العربي للشاعر الأندلسي الشهير أبن زيدون

وكان أبدي الفنان عمرو دياب، سعادته بإحياءه حفلًا غنائيًا ضخمًا أمس فى بيروت بعد غياب 12 عامًا.

وشارك عمرو دياب جمهوره عددًا من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلاً: "تألقت روح بيروت وحبها بالحياة الزاهية أمس، بعودة عمرو دياب بعد 12 عاما، حيث شهدت المدينة أروع حدث لها، كان مليئًا بحماس الجمهور، وكانت المدينة تحفة متألقة طوال الليل".

عمرو دياب

وقال عمرو دياب لجمهوره خلال الحفل: “أحلى جمهور في الدنيا.. لبنان وحشاني جدا 12 سنة مجيتش بيروت.. أنا غلطان”.

وروج عمرو دياب، للحفل، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر بوستر الحفل الدعائي على «إنستجرام»، وكتب قائلًا: “أول حفل لعمرو دياب في لبنان بعد غياب 12 عاما”.

وكان أحيي عمرو دياب مؤخرًا حفلًا فى مارينا بالساحل الشمالي، وصعد عمرو دياب مسرحه الغنائي على أنغام أغنية “يا أنا يالاء”، تلاها عدد من الأغاني الراقصة التي زادت من حماس الجماهير مع الألعاب النارية المميزة من بينها "هتدلع، انت الحظ، الأحلى ونص، شكرًا من هنا لبكرة".

بجانب بعض الأغاني التي مزجها بين إصداراته القيدمة والجديدة “تملي معاك، نور العين، زي ما انتي، أيام وبنعيشها، ليلي نهاري”.

وكان طرح عمرو دياب مؤخرًا أغنية “خلص على قلبي”، وهي من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

تقول كلمات أغنية "خلص على قلبي":



قربك يتاخد دوا من غير ما أسأل دكتور

غيرك عندي ولا الهوا لا هلف معاك ولا أدور

أنت الحلوين كلهم بجمالهم على بعضهم

جيت أنت وسفرتهم من غير ختم وباسبور

خلص على قلبي كمان خلص ده الدلع اللي بيجي يخلص

أعلى لي كمان علي العالي يا جايب من الآخر ومخلص

يا معلي في نفسيتي ومخلي مزاجي تمام

أنا طول ما أنت في دنيتي رايق ١٠٠ سنة قدام

واللي زمان أنا شفتهم عجبوني وعجبتهم

جيت أنت وزعلتهم يالا أهي كانت أيام

عمرو دياب

ظهور عمرو دياب مع داليدا خليل يثير الجدل

وكانت أثارت صورلـ عمرو دياب جدل كبيرعبر منصات السوشيال ميديا، وذلك بعد ما شاركت الفنانة البنانية الشابة داليدا خليل الجمهور بمجموعة صور لها برفقته في أحد القري السياحية بالساحل الشمالي.

عمرو دياب

وتصدر الهضبة عمرو ياب تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام، يأتى ذلك بعد تداول الصورة بسرعة الصاروخ وأعرب الجمهور عن سعادته وتوقعوا أن عمرو دخل فى قصة حب مع الفنانة اللبنانية داليدا خليل التي أثارت الجدل بصورة جمعتهما وحققت الصورة شهرة كبيرة لداليدا فى مصر والوطن العربي كله.