كورال جامعة سوهاج يشدو ويعزف أجمل الألحان بأسبوع شباب الجامعات

شارك فريق موسيقى وكورال جامعة سوهاج في فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر المقام بجامعة حلوان، وقدم عدد من الاغاني والعزف الجماعي والفردي في مسابقة الموسيقى والكورال وذلك بمقر مركز الفنون بجامعة حلوان، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

هذا وقد قدم فريق الكورال غناء جماعي ميدلي للفنان عمار الشريعي الي جانب باقة من الغناء الفردي تضمنت اغنيات "لاموني الناس"، "اسأل روحك"، "الحب اللى كان"

يذكر ان فريق الموسيقي والكورال يضم ٨ طالبات و١٠ طلاب ويشرف علي فريق الكورال المايسترو احمد عبدالهادي، والموسيقى بقيادة المايسترو حسام عبدالعال، تحت إشراف انتصار ابو الدهب مدير النشاط الثقافي والفني بادارة رعاية الشباب المركزية.

وفي سياق متصل تصدرت جامعة سوهاج المجموعة الأولى في منافسات خماسي كرة القدم بعد تغلبها على جامعة الجلالة بهدف دون رد، لتتصدر ترتيب المجموعة الأولى وتحصد المركز الأول وتصعد لدور ال ١٦، وذلك ضمن فاعليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا بحلوان، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وأضاف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية ان فريق الجامعة في خماسي كرة القدم حقق الانتصار الثالث بالمجموعة الأولي بعد أن تغلب على خماسي قدم جامعة المنصورة بنتيجة ٣ صفر، وعلى جامعة المنصورة الأهلية الجديدة بنفس النتيجة، ليواصل سلسلة الانتصارات بالفوز على خماسي قدم جامعة الجلالة بهدف دون رد، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى.

وجدير بالذكر ان فريق الجامعة يتكون من ٨ طلاب، قام بتدريبه الدكتور ياسر طه المدير الفني للفريق.