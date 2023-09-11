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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يستقبل مسؤولي سترة البحريني

الإسماعيلي يستقبل
الإسماعيلي يستقبل مسؤولي سترة البحريني

استقبل مجلس إدارة الإسماعيلي مسؤولي فريق سترة البحريني وذلك على هامش المواجهة الودية التي جمعت الفريقين باستاد الإسماعيلية وانتهت بالتعادل الإيجابي.

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الاستقبال شهد حضور كلا من مصطفى شلة امين الصندوق فضلا عن أحمد عبد الرحمن وأحمد فهيم أعضاء المجلس بجانب على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة وعماد سليمان نائب الرئيس وعمر الوحش قائد الفريق الأول.
وتم خلال اللقاء تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية حيث أشاد الجانب البحريني بحسن الاستقبال من جانب مسئولي الإسماعيلي مؤكدين أن القلعة الصفراء أحد أهم واكبر القلاع في مصر والوطن العربي.

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