البنك الأهلي يصطدم بطلائع الجيش في أولى جولات دوري النيل
أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عن مواجهة فريق البنك الأهلي لنظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي:
الجولة الأولى
طلائع الجيش x البنك الأهلى
الجولة الثانية
البنك الأهلي ×بيراميدز
الجولة الثالثة
البنك الأهلي × الزمالك
الجولة الرابعة
إنبي × البنك الأهلي
الجولة الخامسة
البنك الأهلي × فيوتشر
الجولة السادسة
المصري × البنك الأهلي
الجولة السابعة
البنك الأهلي × سيراميكا
الجولة الثامنة
الإسماعيلي × البنك الأهلي
الجولة التاسعة
البنك الأهلي × الجونة
الجولة العاشرة
بلدية المحلة × البنك الأهلي
الجولة الحادية عشر
البنك الأهلي × المقاولون
الجولة الثانية عشر
سموحة × البنك الأهلي
الجولة الثالثة عشر
البنك الأهلي × زد
الجولة الرابعة عشر
الإتحاد × البنك الأهلي
الجولة الخامسة عشر
البنك الأهلي × الأهلي
الجولة السادسة عشر
فاركو × البنك الأهلي
الجولة السابعة عشر
البنك الأهلي × الداخلية