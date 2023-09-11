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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البنك الأهلي يصطدم بطلائع الجيش في أولى جولات دوري النيل

مباراة البنك الأهلي
مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عن مواجهة فريق البنك الأهلي لنظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

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إبراهيم حسن ينضم لـ البنك الأهلي

وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي:

الجولة الأولى 
طلائع الجيش x البنك الأهلى
الجولة الثانية

البنك الأهلي ×بيراميدز

الجولة الثالثة 
البنك الأهلي × الزمالك

الجولة الرابعة 
إنبي × البنك الأهلي

الجولة الخامسة 
البنك الأهلي × فيوتشر

الجولة السادسة 
المصري × البنك الأهلي

الجولة السابعة 
البنك الأهلي × سيراميكا

الجولة الثامنة 
الإسماعيلي × البنك الأهلي

الجولة التاسعة 
البنك الأهلي × الجونة

الجولة العاشرة 
بلدية المحلة × البنك الأهلي

الجولة الحادية عشر 
البنك الأهلي × المقاولون

الجولة الثانية عشر 
سموحة × البنك الأهلي

الجولة الثالثة عشر 
البنك الأهلي × زد

الجولة الرابعة عشر 
الإتحاد × البنك الأهلي

الجولة الخامسة عشر 
البنك الأهلي × الأهلي

الجولة السادسة عشر 
فاركو × البنك الأهلي

الجولة السابعة عشر 
البنك الأهلي × الداخلية

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