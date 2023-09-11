البنك الأهلي يصطدم بطلائع الجيش في أولى جولات دوري النيل

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عن مواجهة فريق البنك الأهلي لنظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي:

الجولة الأولى

طلائع الجيش x البنك الأهلى

الجولة الثانية

البنك الأهلي ×بيراميدز

الجولة الثالثة

البنك الأهلي × الزمالك

الجولة الرابعة

إنبي × البنك الأهلي

الجولة الخامسة

البنك الأهلي × فيوتشر

الجولة السادسة

المصري × البنك الأهلي

الجولة السابعة

البنك الأهلي × سيراميكا

الجولة الثامنة

الإسماعيلي × البنك الأهلي

الجولة التاسعة

البنك الأهلي × الجونة

الجولة العاشرة

بلدية المحلة × البنك الأهلي



الجولة الحادية عشر

البنك الأهلي × المقاولون

الجولة الثانية عشر

سموحة × البنك الأهلي

الجولة الثالثة عشر

البنك الأهلي × زد

الجولة الرابعة عشر

الإتحاد × البنك الأهلي

الجولة الخامسة عشر

البنك الأهلي × الأهلي

الجولة السادسة عشر

فاركو × البنك الأهلي

الجولة السابعة عشر

البنك الأهلي × الداخلية