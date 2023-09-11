مصرع مواطن وإصابة 2 في حادث تصادم بالفيوم

شهدت منطقة جرزا بطريق القاهرة اسيوط الغربي حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك وذلك بسبب السرعه الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليها فاصطدما ببعضهم مما تسبب في وفاة شخص وأصابه اثنين آخرين .تم نقل الجثة والمصابين الى المستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وتوك توك في منطقة جرزا بإتجاه طريق القاهرة أسيوط الغربي، ووجود متوفي وعدد من المصابين.

انتقلت على الفور قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن و إصابة شخصين ، بإصابات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل جثة المتوفي إلى مستشفى طامية المركزي و المصابين إلى مستشفى التامين الصحي لتقديم العلاج اللازم لهم.

تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.