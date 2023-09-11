نظم فريق الجوده بمستشفي الراجحي بجامعة أسيوط، جولة ميدانية لمستشفي مصر للطيران الحاصله علي شهاده الاعتماد والرقابه ( GAHAR )، لتبادل الخبرات والمعارف في مجال آليات مجال معايير وآليات ضمان الجودة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي الجامعي للكبد.

يأتي ذلك في إطار سعي مستشفيات جامعة أسيوط لتطبيق معايير الجودة الصحية داخل مستشفياتها؛ لتحسين وتطوير مستوي الخدمات الطبية المقدمة والتعرف علي الإجراءات والسياسات المتبعه داخل المستشفى، والتي ساعدت في الحصول علي الاعتماد، وكذلك الإطلاع على رؤية المستشفى للجودة وسبل تحقيقها، تأتي هذه الزيارة ضمن العديد من الزيارات الميدانية المستقبلية التي تنظمها المستشفيات الجامعية لمختلف المستشفيات الحاصلة على الاعتماد والجودة.

تكون الفريق من الدكتورة أميرة السيد، والدكتورة ألفت محمد أحمد، والدكتورة أماني إبراهيم، والدكتورة سامية خلف، والدكتور خالد علي، والدكتور فرج عبد الحميد، والدكتور مصطفي أحمد، والدكتورة أماني حاتم، والأستاذ اسلام أحمد، ومس أسمهان سراج، ومس أسماء صابر.

مستشفيات جامعة أسيوط تنظم جولة في مستشفي مصر للطيران لتبادل خبرات الجودة

مستشفيات جامعة أسيوط تنظم جولة في مستشفي مصر للطيران لتبادل خبرات الجودة

مستشفيات جامعة أسيوط تنظم جولة في مستشفي مصر للطيران لتبادل خبرات الجودة

مستشفيات جامعة أسيوط تنظم جولة في مستشفي مصر للطيران لتبادل خبرات الجودة