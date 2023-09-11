الإثنين 11 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قومي للمرأة يطلق مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

مبادرة أنت الحياة
مبادرة "أنت الحياة"

انطلقت أمس الأحد، فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في محافظة بنى سويف والتى عقدت بمركز ببا بقرية طنسا بني مالو بمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات؛ بهدف رفع وعى الأهالي بعدد من القضايا المهمة التي تمس حياتهم.


المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وتناقش  الفعاليات موضوعات توعوية حول مشورة ما قبل الزواج والتخطيط الإنجابي والتثقيف الصحي للحمل والولادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً حول التربية الإيجابية والتغذية والرضاعة والدمج والإعاقة وأسباب الإدخار وكيفية وضع الخطة وكيفية إدارة الأموال وعمل المشاريع وإدارة المخاطر والتثقيف الرقمي.

 

يذكر أن  فعاليات وأنشطة الحملة تستمر لمدة ٥ أيام  من ١٠ وحتى ١٤ سبتمبر الجارى وتتضمن تنظيم برامج توعوية حول الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة ، والإدخار والإقراض الرقمي والشمول المالي ومشاركة مركز تنمية مهارات المرأة بجانب مشروعات الحرف اليدوية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

 

مواد متعلقة

مايا مرسي: مستمرون في استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بمختلف محافظات الجمهورية

القومي للمرأة يطلق أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات

مايا مرسي تستقبل سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة وتستعرض جهود مصر في مجال تمكين المرأة

وفد مؤسسة كرامة يشكر السيسي على دعم مصر للمرأة السودانية

القومي للمرأة يطلق "مبادرة لدعم الشقيقات السودانيات"

"قضايا المرأة"  تقيم مائدة حوار حول قانون موحد" لمناهضة العنف ضد النساء بمحافظة المنيا

مايا مرسى: النهوض بصحة السكان مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود المساواة

قومي المرأة يشارك فى فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية
الجريدة الورقية