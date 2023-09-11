قومي للمرأة يطلق مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

انطلقت أمس الأحد، فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في محافظة بنى سويف والتى عقدت بمركز ببا بقرية طنسا بني مالو بمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات؛ بهدف رفع وعى الأهالي بعدد من القضايا المهمة التي تمس حياتهم.



المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وتناقش الفعاليات موضوعات توعوية حول مشورة ما قبل الزواج والتخطيط الإنجابي والتثقيف الصحي للحمل والولادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً حول التربية الإيجابية والتغذية والرضاعة والدمج والإعاقة وأسباب الإدخار وكيفية وضع الخطة وكيفية إدارة الأموال وعمل المشاريع وإدارة المخاطر والتثقيف الرقمي.

يذكر أن فعاليات وأنشطة الحملة تستمر لمدة ٥ أيام من ١٠ وحتى ١٤ سبتمبر الجارى وتتضمن تنظيم برامج توعوية حول الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة ، والإدخار والإقراض الرقمي والشمول المالي ومشاركة مركز تنمية مهارات المرأة بجانب مشروعات الحرف اليدوية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.