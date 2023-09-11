الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

روني يكشف حقيقة تدريب برمنجهام سيتي

روني
روني

كشف واين روني، لاعب مانشستر يونايتد والمدير الفني الحالي لفريق دي سي يونايتد، حقيقة تدريبه برمنجهام سيتي خلال الفترة المقبلة.

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وأكد روني في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أنه سينتظر لنهاية الموسم حتى يقرر مستقبله، لكنه يركز حاليًا مع فريقه.

تصريحات روني

تحدث روني على مستقبله مع فريقه: "عندما ننظر إلى وضع العقد خلال الفترة الحالية، الموقف هكذا الآن، نستطيع أن ننتظر حتى نهاية الموسم".

وتباع: "للحظ السيء، لا يمكنني إيقاف التكهنات، هذا يحدث".

وأختتم: "تركيزي الوحيد حاليًا يتمثل في إيصال دي سي يونايتد إلى التصفيات الخاصة بـ الدوري الأمريكي".

الجدير بالذكر أن برمنجهام سيتي يتواجد في بطولة تشامبيونشيب، حيث يحتل رابع الترتيب برصيد 11 نقطة، بعدما لعب 5 مباريات.

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