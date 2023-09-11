قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية والدواجن بالقنطرة غرب

قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تحت إشراف وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، بمواصلة القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية.

حيث تم تنفيذ قافلة بيطرية، اليوم الاثنين، بقرية أبوطفيلة، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب؛ لعلاج الماشية والدواجن ضد الأمراض المختلفة، وذلك بالتعاون مع أطباء الإدارة البيطرية.

وأسفرت القافلة عن رش ٨٠٠ رأس من الأبقار والجاموس والأغنام، وعلاج ٤٦٧ من الأغنام، ٤٤ من الأبقار والجاموس، بالإضافة إلى ٢ من الفصيلة الخيلية من أمراض الباطنة، و١٧ حالة تناسليات، بالإضافة إلى علاج ٢٧٠٠ من الطيور المنزلية، كما تم إجراء ١٢ حالات جراحة.



ومن جهةٍ أخرى، تم عقد ندوات إرشادية للتوعية بأمراض الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي، وتم توعية الفلاحين بأهمية التأمين على الماشية للحفاظ على مواشيهم.

ومن الجدير ذكره، أن هذه الخدمات قُدمت لتشمل علاج أمراض الباطنة والجراحة والفحص التناسلي باستخدام أجهزة السونار بالإضافة إلى مقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بحماية الثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.