حملة إزالة فورية لبناء دور عاشر مخالف في حي شرق أسيوط (فيديو)

فى اطار توجيهات وتعليمات اللواء عصام سعد محافظ اسيوط للتصدى لاعمال وعمليات البناء المخالف بالمحافظة والقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعديات والتصدي بكل حزم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية

وقد تبين اثناء المتابعه الميدانيه لحى شرق اسيوط قيام بعض المواطنين بالبناء بالشكل المخالف وعلى الفور توجة حي شرق اسيوط بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حى شرق اسيوط وسيد عباس وعاصم ابراهيم نائبى رئيس الحى لتتفيذ ازاله فورية لاعمال مبانى باحد العقارات بشارع الهلالى بجوار المخبز الالى والمتفرع من شارع الهلالى

حيث تم تنفيذ عملية إزالة البناء المخالف بشكل فوري وبالتعاون المشترك بين فرق الهندسة وتمت إزالة الحوائط والأعمدة التي تمت إقامتها بشكل غير قانوني في الطابق العاشر العلوي للعقار المذكور. وتم تحرير محضر رسمي يثبت عملية الإزالة وتسجيل المخالفة.

بعد ان توجة فريق قسم الاشغالات إلي مكان البلاغ وعلي الفور تمت الازالة للاعمال المخالفه ومصادرة المعدات المستخدمة للبناء وإتخاذ الاجراءات القانونية

تأتي هذه الخطوة ضمن سعي المحافظة لتحسين المظهر العام للمدينة والحفاظ على الأمانة المعمارية التاريخية للأحياء. وتعكس أيضًا حرص السلطات المحلية على تطبيق القانون وضبط النشاطات البنائية لضمان سلامة المواطنين وحماية المناطق العامة.

يأتي تنفيذ هذه الإجراءات استجابة لشكاوى المواطنين وتدخلًا من السلطات المحلية لصون سلامة الهيكل التحتي العام والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

توجه السلطات في المحافظة إلى الأحياء الأخرى أيضًا لتنفيذ عمليات إزالة مماثلة والتحقق من امتثال جميع البنايات للتشريعات والأنظمة البنائية. ويشدد السيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التزام الجميع بالقوانين وتطبيقها بصرامة لمنع تفاقم ظاهرة البناء المخالف التي تؤثر على جودة المحيط الحضري وتهدد السلامة العامة.

تهدف هذه الجهود إلى تحقيق النظام والانتظام في قطاع البناء وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة البنائية. وتأمل السلطات في أن يؤدي هذا العمل إلى خفض عدد البنايات المخالفة وتعزيز جودة المباني ومظهر المدينة بشكل عام.

وشدد رئيس حي شرق اسيوط بالمتابعة المستمرة وتشكيل الحملات لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فورًا، والتعامل بحزم وقوة، في إزالة كل أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين، وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي

حملة إزالة فورية لبناء دور عاشر مخالف في حي شرق أسيوط

حملة إزالة فورية لبناء دور عاشر مخالف في حي شرق أسيوط

حملة إزالة فورية لبناء دور عاشر مخالف في حي شرق أسيوط

حملة إزالة فورية لبناء دور عاشر مخالف في حي شرق أسيوط

حملة إزالة فورية لبناء دور عاشر مخالف في حي شرق أسيوط

حملة إزالة فورية لبناء دور عاشر مخالف في حي شرق أسيوط