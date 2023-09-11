تعرف على مباريات الدور الاول للاتحاد السكندري في الدوري العام

بعد اسدال الستار على قرعة الدوري العام لكرة القدم موسم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والتي أقيمت مساء الاثنين بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة تعرفت كل اندية الدوري الممتاز على جدول مبارياتها في المسابقة الأقدم والاعرق لكرة القدم في الشرق الأوسط .

ويفتتح زعيم الثغر جدول مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا ويختتمها بنواجهة المصري البورسعيدي .

وفيما يلي جدول مباريات فريق الاتحاد السكندري :

الاسبوع الاول : الاتحاد - سيراميكا كليوباترا

الاسبوع الثاني : الاسماعيلي - الاتحاد

الاسبوع الثالث : الاتحاد - الجونة

الاسبوع الرابع : البلدية - الأتحاد

الاسبوع الخامس: الاتحاد - المقاولون

الاسبوع السادس : سموحة - الأتحاد

الاسبوع السابع : الاتحاد - زد

الاسبوع الثامن : الزمالك - الأتحاد

الاسبوع التاسع : الأهلي - الاتحاد

الاسبوع العاشر : الاتحاد - فاركو

الاسبوع ١١ : الداخلية- الاتحاد

الاسبوع ١٢ : الاتحاد - طلائع الجيش

الاسبوع ١٣ : بيراميدز - الاتحاد

الاسبوع ١٤ : الاتحاد - البنك الاهلي

الاسبوع ١٥ : انبي - الاتحاد

الاسبوع ١٦ : الأتحاد - فيوتشر

الاسبوع ١٧ : المصري - الاتحاد