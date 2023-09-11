تعرف على مباريات الدور الاول للاتحاد السكندري في الدوري العام
بعد اسدال الستار على قرعة الدوري العام لكرة القدم موسم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والتي أقيمت مساء الاثنين بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة تعرفت كل اندية الدوري الممتاز على جدول مبارياتها في المسابقة الأقدم والاعرق لكرة القدم في الشرق الأوسط .
ويفتتح زعيم الثغر جدول مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا ويختتمها بنواجهة المصري البورسعيدي .
وفيما يلي جدول مباريات فريق الاتحاد السكندري :
الاسبوع الاول : الاتحاد - سيراميكا كليوباترا
الاسبوع الثاني : الاسماعيلي - الاتحاد
الاسبوع الثالث : الاتحاد - الجونة
الاسبوع الرابع : البلدية - الأتحاد
الاسبوع الخامس: الاتحاد - المقاولون
الاسبوع السادس : سموحة - الأتحاد
الاسبوع السابع : الاتحاد - زد
الاسبوع الثامن : الزمالك - الأتحاد
الاسبوع التاسع : الأهلي - الاتحاد
الاسبوع العاشر : الاتحاد - فاركو
الاسبوع ١١ : الداخلية- الاتحاد
الاسبوع ١٢ : الاتحاد - طلائع الجيش
الاسبوع ١٣ : بيراميدز - الاتحاد
الاسبوع ١٤ : الاتحاد - البنك الاهلي
الاسبوع ١٥ : انبي - الاتحاد
الاسبوع ١٦ : الأتحاد - فيوتشر
الاسبوع ١٧ : المصري - الاتحاد