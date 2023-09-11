الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف على مباريات الدور الاول للاتحاد السكندري في الدوري العام

بوابة الوفد الإلكترونية

بعد اسدال الستار على قرعة الدوري العام لكرة القدم موسم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والتي أقيمت مساء الاثنين بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة تعرفت كل اندية الدوري الممتاز  على جدول مبارياتها في المسابقة الأقدم والاعرق لكرة القدم في الشرق الأوسط .

ويفتتح زعيم الثغر جدول مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا ويختتمها بنواجهة المصري البورسعيدي .

وفيما يلي جدول مباريات فريق الاتحاد السكندري : 

الاسبوع الاول : الاتحاد - سيراميكا كليوباترا 

الاسبوع الثاني : الاسماعيلي - الاتحاد 

الاسبوع الثالث : الاتحاد - الجونة 

الاسبوع الرابع : البلدية - الأتحاد 

الاسبوع الخامس: الاتحاد - المقاولون 

الاسبوع السادس : سموحة - الأتحاد 

الاسبوع السابع : الاتحاد - زد 

الاسبوع الثامن : الزمالك - الأتحاد 

الاسبوع التاسع : الأهلي - الاتحاد 

الاسبوع العاشر : الاتحاد - فاركو 

الاسبوع ١١ : الداخلية- الاتحاد 

الاسبوع ١٢ : الاتحاد - طلائع الجيش 

الاسبوع ١٣ : بيراميدز - الاتحاد 

الاسبوع ١٤ : الاتحاد - البنك الاهلي 

الاسبوع ١٥ : انبي - الاتحاد 

الاسبوع ١٦ : الأتحاد - فيوتشر 

الاسبوع ١٧ : المصري - الاتحاد 

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