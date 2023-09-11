الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

قيادات ABC  تلتقي بمحافظ البنك المركزي المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى محافظ  البنك المركزي المصري حسن عبدالله برئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC  الصديق عمر الكبير  وصائل الوعري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC  وعمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC  مصر 

ويأتي ذلك ضمن جهود البنك في تمتين العلاقات مع الجهات الرقابية لتعزيز دور القطاع المصرفي  في الأنشطة الاقتصادية و تهيئه المناخ الجاذب و الداعم للاستثمار من أجل رفع معدلات النمو الاقتصادي في مصر. 

واستعرض اللقاء جملة من الموضوعات حول تطور القطاع المصرفي المصري و الفرص الواعدة للاستثمار الأجنبي وسبل التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات.

قال البنك في بيان أن مجموعة بنك ABC لديها خطط واعدة للتوسع  في السوق المصري، حيث أكملت المجموعة الاندماج القانوني مع بنك بلوم مصر أوائل العام، مما ساهم في زيادة الحصة السوقية لبنك ABC مصر 

ورفع إجمالي الأصول ليترجم ثقة المساهمين بالقطاع المصرفي المصري، مما سيؤدي أيضاً إلى تقديم أفضل الخدمات مدعومةَ بشبكة أكبر من الفروع وأجهزة الصراف الآلي. 

كما لدى البنك رؤية طموحة لتقديم المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة وحلول الدفع الرائدة التي توفرها شركة الخدمات المالية العربية (AFS) أحد الأذرع التقنية التابعة للمجموعة.

الجريدة الورقية