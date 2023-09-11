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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري المصري للموسم الجديد 2023_2024

الزمالك
الزمالك

أقيمت اليوم  قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 - 2024، اليوم الإثنين، في ساحة الشعب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نجوم الكرة المصرية.

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الزمالك يواجه الأهلي في الجولة العاشرة من دوري النيل

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الزمالك يواجه بيراميدز في افتتاح دوري النيل

شهدت الجولة الأولي بمقابلة نارية بين الزمالك و بيراميدز في افتتاحية الدوري المصري الممتاز  على ستاد الدفاع الجوي.

ترتيب مباريات الزمالك على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز والزمالك

الجولة الثانية: الزمالك والمقاولون العرب

الجولة الثالثة: البنك الأهلي والزمالك

الجولة الرابعة: الزمالك وسموحة

الجولة الخامسة: إنبي والزمالك

الجولة السادسة: الزمالك وزد

الجولة السابعة: فيوتشر والزمالك

الجولة الثامنة: الزمالك والاتحاد السكندري

الجولة التاسعة: المصري والزمالك

الجولة العاشرة: الزمالك والأهلي

الجولة الحادية عشرة: سيراميكا كليوباترا والزمالك

الجولة الثانية عشرة: الزمالك وفاركو

الجولة الثالثة عشرة: الإسماعيلي والزمالك

الجولة الرابعة عشرة: الزمالك والداخلية

الجولة الخامسة عشرة: الجونة والزمالك

الجولة السادسة عشرة: طلائع الجيش والزمالك

الجولة السابعة عشرة: الزمالك وبلدية المحلة

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