مواعيد مباريات الزمالك في الدوري المصري للموسم الجديد 2023_2024

أقيمت اليوم قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 - 2024، اليوم الإثنين، في ساحة الشعب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نجوم الكرة المصرية.

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شهدت الجولة الأولي بمقابلة نارية بين الزمالك و بيراميدز في افتتاحية الدوري المصري الممتاز على ستاد الدفاع الجوي.

ترتيب مباريات الزمالك على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز والزمالك

الجولة الثانية: الزمالك والمقاولون العرب

الجولة الثالثة: البنك الأهلي والزمالك

الجولة الرابعة: الزمالك وسموحة

الجولة الخامسة: إنبي والزمالك

الجولة السادسة: الزمالك وزد

الجولة السابعة: فيوتشر والزمالك

الجولة الثامنة: الزمالك والاتحاد السكندري

الجولة التاسعة: المصري والزمالك

الجولة العاشرة: الزمالك والأهلي

الجولة الحادية عشرة: سيراميكا كليوباترا والزمالك

الجولة الثانية عشرة: الزمالك وفاركو

الجولة الثالثة عشرة: الإسماعيلي والزمالك

الجولة الرابعة عشرة: الزمالك والداخلية

الجولة الخامسة عشرة: الجونة والزمالك

الجولة السادسة عشرة: طلائع الجيش والزمالك

الجولة السابعة عشرة: الزمالك وبلدية المحلة