مواعيد مباريات الزمالك في الدوري المصري للموسم الجديد 2023_2024
أقيمت اليوم قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 - 2024، اليوم الإثنين، في ساحة الشعب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نجوم الكرة المصرية.
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شهدت الجولة الأولي بمقابلة نارية بين الزمالك و بيراميدز في افتتاحية الدوري المصري الممتاز على ستاد الدفاع الجوي.
ترتيب مباريات الزمالك على النحو التالي:
الجولة الأولى: بيراميدز والزمالك
الجولة الثانية: الزمالك والمقاولون العرب
الجولة الثالثة: البنك الأهلي والزمالك
الجولة الرابعة: الزمالك وسموحة
الجولة الخامسة: إنبي والزمالك
الجولة السادسة: الزمالك وزد
الجولة السابعة: فيوتشر والزمالك
الجولة الثامنة: الزمالك والاتحاد السكندري
الجولة التاسعة: المصري والزمالك
الجولة العاشرة: الزمالك والأهلي
الجولة الحادية عشرة: سيراميكا كليوباترا والزمالك
الجولة الثانية عشرة: الزمالك وفاركو
الجولة الثالثة عشرة: الإسماعيلي والزمالك
الجولة الرابعة عشرة: الزمالك والداخلية
الجولة الخامسة عشرة: الجونة والزمالك
الجولة السادسة عشرة: طلائع الجيش والزمالك
الجولة السابعة عشرة: الزمالك وبلدية المحلة