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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على حرامي الفيس بوك.. اخترق 19 حسابًا

القبض على متهم
القبض على متهم

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين تضرروا من اضطلاع أحد الأشخاص "مجهول" بالإستيلاء على الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وإنتحال صفاتهم وطلب مبالغ مالية من أصدقائهم ، وقد بلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب (19) واقعة.

أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بمُحافظة القاهرة).

وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول) بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع المشار إليها.

 وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه ، بقصد تحقيق مكاسب مالية. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

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