إزالة حالات تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لقرية البياضية التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الأثنين، بإزالة شدة خشبية لدور ثان بدون ترخيص وذلك بمنطقة عزبة ابو رشيد.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بإزالة حالتي بناء بدون ترخيص، الأولى عبارة عن سور من الطوب الأبيض على مساحة ٤٠٠ متر بمنطقة عزبة الصعايدة.

والثانية عبارة عن شدة خشبية على مساحة ١٥٠ متر بمنطقة عزبة الصعايدة.

وتمت الإزالات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.