المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لديلر سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ا.ا" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين والهيروين بدائرة قسم الكوثر.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة قسم الكوثر عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والهيروين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

معاقبة صيدلي متهم بالاتجار في الأقراص المخدرة بالمؤبد

ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة صيدلي متهم بالاتجار في الأقراص المخدرة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، كما عاقبته بالسجن المُشدد 15 عامًا وغرامة 5 آلاف جنيه؛ إثر ادانته بقضية إحراز سلاح ناري دون ترخيص.

وقضت المحكمة بحبسه عامين وغرامة 20 ألف جنيه؛ لحيازة مسدس ضغط غاز و4 طلقات، كما اصدرت قرار بغلق الصيدلية ملك المُدان والتي مقرها دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، لمدة عامًا واحدًا.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري 2023م، بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود معلومات لضباط المباحث، مفادها اتجار "علي. ك- 43 سنة- صيدلي- ويقيم دائرة أخميم"، في العقاقير والأقراص المُخدرة المحظور تداولها.

وعقب اثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته 375 قرصًا مخدرًا و12 أمبول من العقاقير المُخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازته المصبوطات بقصد الإتجار، كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص ومسدس ضغط بالمخالفة للقانون.