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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسرع طريقة لعمل ساندوتش الكبدة بدبس الرمان

ساندوتش كبدة بدبس
ساندوتش كبدة بدبس الرمان

ساندوتش الكبدة بدبس الرمان من الوصفات السريعة والسهلة، والتي تتميز بمذاقها اللذيذ وتحتوي على العديد من الفوائد الغذائية المهمة للجسم، فهي مصدر طبيعي للحديد، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

 

طريقة عمل ساندوتش الكبدة بدبس الرمان

المقادير

- ملح : ملعقة صغيرة

 

- كبدة الدجاج : كيلو

 

- فلفل أسود : رشّة

 

- الفلفل الحار : 2 قرن (مفروم)

 

- زيت الزيتون : نصف كوب

 

- دبس الرمان : نصف كوب

 

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

 

- الخبز : 4 أرغفة

 

- البطاطس : حسب الرغبة (مقلية)

 

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طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.

 

أضيفي الكبدة، وقلبي حتى تجف تماماً، ثم تبلي بالملح، والفلفل الأسود، والفلفل الأخضر المفروم.

 

أضيفي دبس الرمان وحركي المكونات جيدا، ثم خففي النار واتركي المقلاة لمدة 3 دقائق.

 

وزعي الكبدة والبطاطس المقلية في الخبز، ثمَّ رشي البقدونس وقدميها ساخنة.

 

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