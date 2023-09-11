لصحة الشعر.. فوائد لا تعرفها عن استخدامات زيت جوز الهند

غالبًا ما يُطلق على زيت جوز الهند اسم الأطعمة الفائقة نظرًا لمحتواه العالي من الدهون المشبعة ومضادات الأكسدة وله العديد من الخصائص المفيدة التي تنطبق أيضًا على العناية بالشعر.

يساعد على تجفيف شعرك

تجفيف شعرك بالمنشفة أمر متعب، خاصة إذا كان شعرك طويلًا وكثيفًا. يصبح التجفيف بالهواء مهمة أكثر إرهاقًا واستهلاكًا للوقت. ولذلك، يلجأ الناس إلى جميع أنواع الأجهزة مثل مجففات الشعر أو مكواة تجعيد الشعر، التي تصبح ساخنة جدًا وتؤدي إلى تلف الشعر. إن وضع طبقة رقيقة من زيت جوز الهند على خصلات شعرك قبل استخدام أدوات التصفيف لا يغذي الشعر الرطب ويحتفظ ببعض الرطوبة التي قد تجففها الحرارة فحسب، بل يخلق أيضًا طبقة واقية تقلل الاحتكاك ولا تتغلغل الحرارة بعمق في جذع الشعرة.

نمو الشعر

يحتوي زيت جوز الهند على مواد مغذية مثل حمض اللوريك، الذي يتغلغل بعمق في الشعر ويعزز نمو الشعر.

إزالة القشرة

بسبب أحماض اللوريك والستريك، فإن زيت جوز الهند له تأثير واضح مضاد للفيروسات ومضاد للميكروبات ومضاد للفطريات. يحارب هذا الزيت الفطريات ويقضي عليها، مما يساعد على التخلص من قشرة الرأس.

يساعد في التصفيف

يمكن استخدام زيت جوز الهند لتصفيف شعرك، خاصة إذا كنت تريدين الحصول على تأثير مموج. ويمكن أيضًا استخدامه بشكل دوري لهذه الأغراض طوال اليوم.

الحماية من الشمس

أثبت الباحثون أن زيت جوز الهند له تأثير واقي من الشمس. مما يجعله منتج فعال يحمي الشعر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

يحارب الالتهابات

زيادة الرطوبة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على فروة الرأس. يتم الاحتفاظ بمعظم الرطوبة بسرعة أكبر، خاصة على الشعر وفروة الرأس الرطبة، ونحن نعلم أن الجلد الرطب يعزز الالتهابات الفطرية. يمكن أن تؤدي الفطريات أيضًا إلى ظهور القشرة وحكة في فروة الرأس. ومع ذلك، لا داعي للقلق لأن زيت جوز الهند للشعر يعمل العجائب لحل هذه المشكلة. يحتوي على حمض اللوريك الذي له خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا. يساعد الزيت على محاربة أي علامات لنمو الفطريات والقشرة وتراكم الزهم.