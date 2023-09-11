تعليم سوهاج تعقد اجتماعًا برؤساء الأقسام ومديري المدارس

عقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج اجتماعًا موسعا برؤساء أقسام التعليم الإبتدائي بالإدارات التعليمية، ومديري المدارس الإبتدائية على مستوى المحافظة استعدادا للعام الدراسي الجديد بمدرسة الثانوية التجارية بنات بحضور سليمان بخيت وكيل المديرية وعطا الميموني مدير عام التعليم العام بديوان المديرية وفاضل النحاس مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بالمديرية.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق أعلى مستوى من الانضباط والالتزام في العام الدراسي الجديد وتفعيل ومتابعه الاشراف اليومي داخل المدارس من خلال الخطط اليومية للموجهين لتفعيل مواد قانون التعليم الخاص بغياب الطلاب وانتظامهم داخل المدارس.





وشدد الدكتور ياسر محمود على ضرورة تطبيق أعمال السجلات الخاصة لتقييم أنشطة الطلاب التعليمية لحصر الطلاب الضعاف ووضع خطط علاجية لتحسين مستواهم التعليمي مع تطبيق مقياس الأداء المتدرج بالصفوف الاولى وإخطار أولياء الأمور بها لمتابعه المستوى التعليمي لأبنائهم.





ووجه وكيل الوزارة بأهمية قيام مديري الإدارات التعليمية بالتنسيق مع رؤساء المدن والاحياء لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ومنع الباعة الجائلين من التواجد أمام أبواب المدارس وحول أسوارها وطالب بضرورة تحديث أجهزة الكمبيوتر بمختلف مدارس المحافظة بالبرامج والمناهج التعليمية التفاعلية الحديثة التي توفرها الوزارة من خلال بنك المعرفة بما يساهم بشكل فعال في تطوير المستوى التعليمي للطلاب وتحقيق أعلى مستوى من التحصيل الدراسي لهم.





من جانبه أوضح فاضل النحاس مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بالمديرية إن الاجتماع يستهدف عدد (١٠٥٤) مدير مدرسة ابتدائي وعدد (١٧) رئيس قسم على مستوى الإدارات التعليمية وديوان المديرية.