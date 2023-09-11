علا مخيمر: مشروب الطاقة يحتوى على كميات كبيرة من السكر وما يعادل 6 أكواب قهوة

قالت الدكتورة علا مخيمر، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة، إن مشروبات الطاقة ظهرت في الولايات المتحدة بهدف زيادة طاقة ونشاط وتركيز الأفراد، ما تركز عليه حملات الدعاية والترويج لهذه المنتجات، مشيرة إلى «زيادة انتشارها لأن سعرها في متناول الجميع، لكن مع الوقت ظهرت العديد من الأضرار الصحية لهذه المشروبات».

أضافت علا مخيمر أن مشروبات الطاقة تحتوي على معدلات كبيرة جدًا من الكافيين أكثر من 240 مللي جرام في العبوة الواحدة، أي ما يعادل 6 فناجين من القهوة أو 10 أكواب من الشاي، كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر تصل إلى 14 ملعقة، منوهة أن أن هذه المعدلات الكبيرة تمثل كارثة على صحة الأفراد.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية أن مشروبات الطاقة تحتوي على أحماض أمينية شديدة الخطورة مثل الكوريل الذي يقوم بزيادة إفراز الدوبامين والادرينالين وقد يؤدي تناوله باستمرار إلى الإدمان، مشددة على أنه لا يفضل تناوله، إلا أنه مسموح به للرياضيين أكبر من 18 سنة شرط أن يتم تناوله على فترات بعيدة.