انطلاق فعاليات دوري خماسي كرة القدم بمركز شباب أولاد إسماعيل بالمراغة

شهد ملعب مركز شباب أولاد إسماعيل التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج إنطلاق فعاليات دوري في خماسي كرة القدم وذلك بمقر ملعب مركز شباب أولاد إسماعيل ضمن الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .



سلسلة من المباريات والتي تم وضع جدول زمني محدد وواضح لها من خلال إدارة مركز شباب أولاد إسماعيل لضمان نجاح الدوري وتقام فعاليات الدوري بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

شهد المستطيل الأخضر صافرة البداية للمباراة والدوري لتكون المباراة الأولى بين فريقي المقاصة وإنبي والتي شهدت منذ بدايتها الحماس والإصرار على الفوز من قبل الفرقتين وانتزعت آهات عشاق الساحرة المستديرة ليُسيطر فريق إنبي علي المباراة والفوز بنتيجة 2/1





كما شهد اللقاء المباراة الثانية بين فريقي الوحوش وفريق الأحلام وإستطاع فريق الوحوش إقصاء فريق الأحلام من الدوري والتغلب عليه لتكون النتيجة ٢ / ٠ لصالح فريق الوحوش.



تتميز لعبة كرة القدم بشعبية واسعة النطاق علي جميع الأصعدة وتلاقي إستحسان كبير من الجمهور وتحقيقاً لرغبات أبناء قرية أولاد إسماعيل وبعد فترة الإعداد تم الشروع بحمد الله في تنفيذ الدوري.

وفي نهاية اليوم تبادل لاعبي الفرق المتبارية التحية بكل روح رياضية شاكرين إدارة مركز أولاد إسماعيل لهذا الجهد المبذول





ومن جانبه وجه الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بضرورة تكثيف الأنشطة المتنوعة الفردية والجماعية لتحقيق رغبات المترددين علي مراكز الشباب وتفعيل دورها الريادي والفعال الذي فرض نفسه على المجتمع .