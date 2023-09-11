للتحدث فى الهاتف المحمول.. تحرير 30515 مخالفة للسيارات

تمكن رجال الإدارة العامة للمرور من تحرير 30515 مخالفة تجاوز السرعة المقررة والتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

جاء ذاك خلال حملة شنتها الإدارة العامة للمرور لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها تجاوز السرعة المقررة، السير بدون تراخيص، موقف عشوائى، مخالفات شروط التراخيص، مخالفات التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.



