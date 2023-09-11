الحالة المرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول مساء اليوم

ظهرت كثافات مرورية، مساء اليوم الاثنين، بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة.

وشهد نفق الأزهر تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

عززت قوات الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم من تواجدها بالشوارع والميادين والطرق السريعة، لتسيير حركة المرور، وذلك للحد من التكدسات التى تشهدها الطرق والميادين

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وفى سياق اخر

كثير من النساء يتلون كالحرباء حتى لاتستطيع هى نفسها تحديد لونها الأصلى، أغلب الجرائم دائمًا مايكون ورائها امرأة شيطانة تكون قريبه من الضحية بل وتدعى حزنها على ماحدث لتبعد عنها الشبهات.

لايزال مسلسل جرائم زوجة الأب مستمر فى عرض حلقات، ففى مشهد مؤلم شهدته محافظة الجيزة، عذبت سيدة نجلة زوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخرى كانت امرأة من نار قتلتها ومزقت جسدها والقت جثمانها على السلم وبعد اكتشاف الجريمة خرجت تصرخ وتبكى وتدعى حزنها على طفلة زوجها.

خلال السطور التالية ترصد "بوابة الوفد" تفاصيل تلك الجرائم

قتلت نجلة زوجها ومزقت جسدها النحيل

استدرجت المجرمة ابنة زوجها إلى شقتها، ثم ذبحتها، وحاولت تقطيع جثتها إلى أشلاء بسكين المطبخ، وحين فشلت فى فصلها إلى نصفين مزقت البطن، حتى تدلت الأمعاء إلى الخارج، ووصل القطع الظهر، وانقطاع التيار الكهربائى حال دون محاولتها إخفاء جريمتها وغسل آثار الدماء، فحملت جثمان الصغيرة، ووضعته على السلم المؤدى إلى مسكنها، وعادت لتدّعِى النوم، وعدم علمها بما حدث.

تفاصيل مأساة الطفلة قمر

كانت الطفلة قمر صاحبة 10 سنوات ضحية لانفصال والديها، كلاهما تزوج لتعيش الصغيرة وأخوها مع والدهما برفقة زوجته الأب الجديدة، بمنطقة شطا جريبة فى دمياط، وتبين ان المتهمة كانت تسىء معاملة الطفلين الاثنين، تعذبهما كثيرًا، وكانت لها واقعة مؤلمة، حيث اصطحبت الطفلة إلى محطة القطار، وصعدت بها إلى إحدى العربات، وتركتها، وزعمت اختفاءها فى ظروف غامضة، ولحسن حظ الطفلة حينها أن راكبًا توجه إليها ليسألها عن سبب جلوسها وحيدة، فذكرت له ما فعلته زوجة الأب، وعرّفته اسمها بالكامل، وبالنزول من المحطة مصادفة كان أحد الأشخاص يعرف والدها، واتصل به لتسلمها».

وبعد الواقعة رفض الأب إنهاء علاقته زوجته بعدما فعلته بنجلته، وقال لأخيه: «إنت عايز تخرب بيتى" حين واجهه بأنها «بتضرب عيالك، ومش شبهنا، وشكلها هتعمل مصيبة»، ليقرر العم الذى يقطن العقار ذاته أن تعيش معه الطفلة، وأخوها الأصغر يتوجه إلى أمه لتربيته.

اعتادت" قمر" فى الصباح الذهاب إلى فرن العيش لعمها، وبعدها تحمل وجبة الإفطار إلى ورشته، على أن تعود أدراجها إلى المنزل، وبتغيير السيناريو اليومى، اتصل العم بزوجته يسألها: «البنت تأخرت ليه كل ده" لتباغته بأنها «لحد دلوقت مجاتش عندى»، ليزداد قلقه بسؤاله أيضًا أصحاب المخبز عن المجنى عليها، وقولهم له: «دى مشيت من بدرى».

وبعد البحث عنها وجد ابن عمتها جثتها على سلم المنزل، ملقاة، بعدما كان ينادى عليها «عشان يشوف جت البيت ولا لأ" ليصاب عمها بالذهول بعد رؤيته المنظر البشع- على حد وصفه- ويحكى: «بنت أخويا كانت مذبوحة، وبها جروح قطعية بأماكن متفرقة من جسدها، وقطع بالذراع وشق فى البطن وأمعاءها خارجة لبرة».

المشهد أثار غضب وجنون العم، الذى شك لأول وهلة فى زوجة أخيه، توجه إلى شقتها، وأطلق صرخات متتالية وهو يطرق الباب ويشير بأصابع الاتهام إليها: «قتلتيها ليه.. قتلتيها ليه.. عملت لك إيه؟!»، يروى أنها ردت عليه بمنتهى برود الأعصاب، وأظهرت نفسها كأنها «لسة صاحية من النوم»، وخرجت تولول، وتحتضن جثة الطفلة، وتزعم عدم معرفتها بالجانى.

وتبين من التحقيقات انها وراء ارتكاب الجريمة واعترفت وتم القبض عليها لتنال جزائها.

طفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة تتعذب على يد زوجة ابيها فى الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعرض إحدى الفتيات "من ذوي الاحتياجات الخاصة" للتعذيب من قبل زوجة والدها بالجيزة.

وبالفحص تبين تلقى النيابة العامة بلاغا من "إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة السويس" بتضررها من كلٍ من (طليقها وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم) لقيام زوجة طليقها بالتعدى على نجلتها من طليقها "من ذوي الاحتياجات الخاصة" مقيمة رفقة والدها بالضرب والتعذيب.

عذبتها لاستغلالها فى أعمال التسول دمياط

بدات أحداث القضية جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد ببلاغ بقيام المتهمة بالتعدي على المجني عليها، وتعذيبها واستخدامها في أعمال التسول، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إلى قيام المتهمة " ش.ا.م" ربة منزل ، باستغلال الطفلة المجني عليها " م.ض.م" ، ابنة زوجها ، في أعمال التسول ،مستخدمة في ذلك أساليب قسرية منها التعدي عليها بالضرب لحملها علي طاعتها مستغلة في ذلك سلطتها عليها كونها زوجة أبيها ،وقد تمكنت بذلك من التحصل علي منفعة مبلغ مالي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ، وثبت من تقرير الطب الشرعي بالطفلة المجني عليها، أن الإصابات المشاهدة بها تشير إلى تعرضها لتعذيب متكرر تنشأ بناء علي المصادمة بجسم أو أجسام صلبة وأن الحروق اللهبية تنشأ عن ملامسة الجلد لجسم ساخن ،ويجوز حصولها من سكين أو معلقة ساخنة ، وقررت النيابة إحالة المتهمة الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمة.