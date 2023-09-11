داخل منزل أسرتها.. العثور على جثمان طفلة بالشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية على جثمان طفلة، داخل منزل أسرتها بقرية الكيلانية بدائرة مركز شرطة فاقوس وجرى نقل الجثمان الي ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الاجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من غرفة العمليات بالعثور على جثة طفلة داخل منزل أسرتها بقرية الكيلانية بدائرة مركز شرطة فاقوس.

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة تبين العثور على جثة “رحمة.ال.أ”6 أعوام، وحسب التقرير الطبي المبدئي الصادر من المستشفى تبين حدوث نزيف داخلي.

جرى نقل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وفى سياق أخر أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها، إثر تعرضها للصعق الكهربائي بسبب حدوث ماس كهربائي بموتور تشغيل سير مخبز تعمل به رفقة زوجها بقرعة البرادعة ، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه.

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية ، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بمصرع ربة منزل أثناء عملها داخل مخبز بقرية البرادعة دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "نجيه م ح"، 47 سنة، ربة منزل، مقيمة قرية البرادعة دائرة المركز، خلال عملها بمخبز خاص بزوجها، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي بموتور تشغيل سير المخبز ما أدى إلى وفاتها صعقا بالكهرباء.

جري نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



