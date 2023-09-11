ختام البرنامج التدريبي عن استراتيجيات التدريس والتعلم بجامعة سوهاج

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، اختتم برنامجه التدريبي عن "استراتيجيات التدريس والتعلم"، والذي استهدف ٢٤ معيدًا ومدرسًا مساعدًا من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.





وأضاف رئيس الجامعة أن الهدف من البرنامج التدريبي هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتعلقة باستراتيجيات التدريس والتعلم، وتغيير اتجاهاتهم إيجابيًا نحو تبني الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق أهدافهم التدريسية، مضيفًا أن البرنامج اشتمل على العديد من المحاور والأهداف أهمها التعريف باستراتيجات التدريس والتعلم ودورها الفعال في العملية التدريسية، مع مناقشة أهم الأساليب والأنشطة التدريسية، والهدف الذي يتناسب مع كل أسلوب لتحديد الملائم للهدف التدريسي.





وقال الدكتور عنبر محمود، مدير المركز، أنه قام بتقديم البرنامج التدريبي كل من الدكتور خالد عبداللطيف عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع وأستاذ المناهج وطرف التدريس، والدكتورة نادية محمد على بكلية التمريض، مشيرًا إلى أن التدريب أقيم بنظام التدريب المباشر على مدار يومين، بمعدل ١٠ ساعات تدريب مباشر، شاملة أنشطة وأساليب تدريبية متنوعة.





وأشار مدير المركز إلى أن البرنامج التدريبي تضمن العديد من الأساليب والأنشطة التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التدريبية، أهمها المحاضرات والعروض وورش العمل والمحاكاة وتمثيل الأدوار وغيرها، بالإضافة إلى الوسائل المختلفة لتقييم أثره أثناء التدريب، منها الاختبارات القبلية والبعدية والملاحظة والاستبانات، مع تقييم جميع عناصر العملية التدريبية شاملة المدرب والمتدرب والمادة العلمية ومناخ وبيئة وإدارة التدريب.